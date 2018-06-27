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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 21:14 27.06.2018 - 21:14

*** Он немного интересуется футболом, но времени на просмотр матчей не хватает

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду позитивно оценил проведенную в России подготовку к Чемпионату мира по футболу.

"Россия провела фантастическую работу по подготовке к ЧМ-2018", - сказал Д.Трамп, журналистам в Белом доме.

"Мой сын любит футбол, ему нравится смотреть Чемпионат мира по футболу. Я и сам немного интересуюсь футболом, но я не располагаю достаточным временем для этого (для просмотра матчей - ИФ)", - подчеркнул американский лидер.

При этом Д.Трамп, отвечая на вопрос, за какую команду он болеет на ЧМ-2018 отметил, что "желает всего наилучшего" всем участникам ЧМ-2018. Сборная США не сумела пройти отбор на мировое первенство.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино также заявил, что доволен ходом подготовки России к ЧМ-2018.

Так, Дж.Инфантино в феврале отметил, что "подготовка в России идет очень хорошо, стадионы прекрасны, вокруг них оборудована инфраструктура, аэропорты работают, отели тоже".

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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