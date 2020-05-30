Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 15:22

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу выразил признательность Секретной службе, занимающейся охраной лидера страны, за то, как она вела себя перед демонстрантами, собравшимися накануне перед Белым домом на акцию протеста в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

"Великолепная работа Секретной службы США прошлым вечером у Белого дома. Они были не просто полностью профессиональны, но и очень спокойны. Я был внутри (на территории Белого дома - ИФ), и не мог бы чувствовать себя еще более защищенным", - написал президент в твиттере.

По словам президента, агенты службы позволяли протестующим "кричать и декламировать сколько угодно", но в то же время агенты демонстрировали готовность действовать, если возникала какая-либо угроза безопасности людей.

Вместе с тем Трамп подверг критике мэра Вашингтона, который, как утверждает президент, под предлогом отсутствия полномочий не позволял вашингтонской полиции вмешиваться в ситуацию.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Этот инцидент спровоцировал волнения, продолжавшиеся четыре ночи подряд в Миннеаполисе: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины. Позднее беспорядки перекинулись на другие города США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Детройт.

1аю ав

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