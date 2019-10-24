Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил о строительстве защитной стены в штате Колорадо, но затем уточнил, что это была всего лишь "шутка", сообщают в четверг западные СМИ.
"Мы строим стену на границе Нью-Мексико, и мы строим стену в Колорадо. Мы строим красивую стену, большую, которая действительно будет эффективна, которую нельзя перелезть, нельзя обойти", - заявил Трамп во время предвыборного выступления в Питтсбурге.
Общественность с настороженностью отнеслась к заявлению президента США.
"Это как-то странно ... Колорадо не граничит с Мексикой", - написал губернатор штата Джаред Полис в Twitter.
Спустя несколько часов Трамп сам объяснил в Twitter, что он говорил о строительстве стены в Колорадо "в шутку".
Строительство стены на южной границе с Мексикой было одним из ключевых обещаний президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Так он хотел остановить поток нелегальных мигрантов, которые прибывают из Мексики в США.
В сентябре Палата представителей Конгресса США проголосовала против распоряжения Дональда Трампа о чрезвычайном положении, которое он издал, чтобы получить средства на строительство стены на границе с Мексикой.
1ка аю