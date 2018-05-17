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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 19:46 17.05.2018 - 19:46

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп полностью готов к проведению переговоров с Северной Кореей, заявила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент в полной мере готов к этой встрече", - сказала она на брифинге.

С.Сандерс подчеркнула, что "если в итоге саммит состоится, то мы будем очень рады, а если нет, то ничего страшного". Она добавила, что в случае отказа КНДР от переговоров США продолжат оказывать максимальное давление на Пхеньян, чтобы добиться от него отказа от ядерного оружия.

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.

"Если США пытаются загнать нас в угол и добиться от нас отказа от ядерного оружия в одностороннем порядке - нас не интересует такой диалог", - заявлял замглавы МИД Северной Кореи Ким Ге Гван.

Кроме того, северокорейские официальные СМИ сообщали, что проведение саммита под вопросом из-за того, что США и Южная Корея не стали отказывать от масштабных совместных военных учений.

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