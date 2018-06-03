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Этот контент был опубликован 3 июня 2018 г. 17:16 03.06.2018 - 17:16

*** Изоляция не улаживает дела - посол

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп по-прежнему положительно относится к возможности встречи с российским президентом Владимиром Путиным, заявил в воскресенье в эфире "Фокс ньюс" посол США в Москве Джон Хантсман.

"Что касается потенциальной встречи (Д.Трампа и В.Путина), когда придет время, о ней объявят. Белый дом, безусловно, сделает объявление. Но я думаю, что президент уже заявлял ранее, что он бы хотел встретиться с президентом Путиным и решить оставшиеся проблемы, и это хорошо", - заявил Дж.Хантсман.

ПО его мнению, "для того, чтобы этого всего добиться (решить проблемы в Сирии, Ираке - ИФ), нам нужно, чтобы обе стороны хотели встретиться, и я думаю, что обе стороны хотят".

Он подчеркнул, что "нельзя представить себе, чтобы можно урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке без США и России".

"Нельзя представить себе, что можно рационально решать вопросы стратегической стабильности и ядерного оружия, когда обе наши страны обладают 90% ядерных боеприпасов в мире. Изоляция не улаживает дела",- сказал Дж.Хантсман.

Ранее газета "Уолл-стрит Джорнэл" писала со ссылкой на источники в администрации, что представители Белого дома прорабатывают вопросы, связанные с возможной встречей американского лидера и президента России. По данным источников, Дж.Хантсман прибыл в Вашингтон, чтобы помочь запланировать встречу.

По данным источников газеты, официальная встреча Д.Трампа и В.Путина - это текующий проект американского посла в России. Целью переговоров может стать обсуждение имеющихся разногласий между двумя странами.

1эф де

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