Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 20:10 27.10.2018 - 20:10

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что для защиты прихожан в различных религиозных учреждениях необходимо усиливать меры безопасности и, возможно, ставить храмах вооруженную охрану, передает телеканал "Си-Би-Эс Питтсбург".

"Это тот случай, когда, если бы там был вооруженный охранник внутри, его (нападавшего - ИФ) смогли бы сразу остановить... Возможно, никто бы не погиб, кроме, пожалуй, самого нападавшего", - заявил президент в эфире телеканала.

"Мне не нравится об этом думать, но, возможно, это одно из решений. Людям нужна защита", - сказал Д.Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, стоит ли обеспечить вооруженной охраной все церкви и храмы в США.

При этом президент подчеркнул, что люди, совершающие преступления в религиозных учреждениях, заслуживают самого строгого наказания.

Ранее в субботу вооруженный автоматическим оружием мужчина ворвался в здание синагоги в Питтсбурге и открыл огонь по прихожанам с антисемитскими криками. В результате нападения погибли, по меньшей мере, 11 человек, 12 человек получили огнестрельные ранения, в том числе есть раненые среди сотрудников полиции. Подозреваемый в нападении был задержан. Он сдался властям после того, как был ранен в ходе перестрелки с полицией.

1бф эф яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер