Трамп предлагает усилить меры безопасности в религиозных учреждениях после стрельбы в синагоге в Питтсбурге
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Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что для защиты прихожан в различных религиозных учреждениях необходимо усиливать меры безопасности и, возможно, ставить храмах вооруженную охрану, передает телеканал "Си-Би-Эс Питтсбург".
"Это тот случай, когда, если бы там был вооруженный охранник внутри, его (нападавшего - ИФ) смогли бы сразу остановить... Возможно, никто бы не погиб, кроме, пожалуй, самого нападавшего", - заявил президент в эфире телеканала.
"Мне не нравится об этом думать, но, возможно, это одно из решений. Людям нужна защита", - сказал Д.Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, стоит ли обеспечить вооруженной охраной все церкви и храмы в США.
При этом президент подчеркнул, что люди, совершающие преступления в религиозных учреждениях, заслуживают самого строгого наказания.
Ранее в субботу вооруженный автоматическим оружием мужчина ворвался в здание синагоги в Питтсбурге и открыл огонь по прихожанам с антисемитскими криками. В результате нападения погибли, по меньшей мере, 11 человек, 12 человек получили огнестрельные ранения, в том числе есть раненые среди сотрудников полиции. Подозреваемый в нападении был задержан. Он сдался властям после того, как был ранен в ходе перестрелки с полицией.
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Интерфакс