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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 17:44 15.06.2018 - 17:44

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп после приезда в Сингапур предлагал своим помощникам перенести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном со вторника, 12 июня, на понедельник, сообщает газета "Вашингтон пост" со ссылкой на два источника.

"Мы сейчас здесь. Почему мы не можем просто сделать это уже сейчас?", - цитируют Д.Трампа источники.

Однако придерживаться изначального плана президента США уговорила его пресс-секретарь Сара Сандерс и госсекретарь США Майк Помпео. Они привели в качестве довода то, что президент и его команда могут использовать оставшееся до саммита время для подготовки, рассказали источники газеты.

Д.Трамп прилетел в Сингапур на саммит в воскресенье, как и Ким Чен Ын, сам саммит между двумя лидерами состоялся во вторник.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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