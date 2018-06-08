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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 15:03 08.06.2018 - 15:03

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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выступает за возвращение России в G8, передают американские СМИ.

По его информации, такое заявление Д.Трамп сделал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

"Не важно, как вы его называете. Раньше это называлось G8, потому что в него входила Россия. Теперь же России там нет", - отметил президент США, выступление которого транслировал Си-Эн-Эн.

Он в очередной раз отметил, что занимает жесткую позицию в отношении Москвы и назвал себя "худшим ночным кошмаром России".

"Тем не менее, Россия должна присутствовать на саммите. Почему мы проводим саммит (G7 в Канаде - ИФ) без России?", - спросил Д.Трамп.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - заявил президент США.

Он пояснил, что "будет рекомендовать" именно такой вариант, однако в итоге решение этого вопроса будет за остальными участниками G7.

Ранее на этой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла идею о возможности восстановления на данном этапе формата "Группы восьми". В ходе сессии парламента депутат от партии Альтернатива для Германии задал канцлеру вопрос, о том, было ли правильно исключать Россию из G8 и стоит ли вернуться к такому формату.

А.Меркель отметила, что в G7 входят страны, которые характеризует соблюдение норм международного права, а присоединение Крыма к России было его "вопиющим нарушением". Она отметила, что по этой причине исключение России было "неизбежным".

Канцлер заявила, что возвращение России в подобный формат сейчас невозможно, отмечало агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого уже спрашивали о возможности возвращения России в G8 в начале этой недели, заявил, что "актуальность этого образования с годами с точки зрения российской стороны падает, снижается".

"В изменяющейся обстановке как в международных политических, так и в экономических делах стремительно возрастает значение и актуальных таких форматов, как "двадцатка", где Россия принимает активное участие", - сказал Д.Песков журналистам.

Он назвал "гипотетическими рассуждениями" возможность возвращения РФ в G8, если такое предложение поступит.

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