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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 10:15 20.09.2018 - 10:15

Лондон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в четверг рассказал о предложении президента США испанскому правительству построить стену через Сахару, чтобы бороться с потоком нелегалов из Центральной Африки в ЕС через Средиземное море, сообщает британская газета "Гардиан".

При этом глава испанского МИД подчеркнул, что на слова испанских дипломатов о том, что протяженность пустыни Сахара составляет около 4,8 тыс. км, Д.Трамп ответил: "Граница Сахары не может быть длиннее нашей границы с Мексикой".

В МИД Испании подтвердили, что министр рассказал о предложении Д.Трампа в Мадриде на этой неделе, уточнив, что министерство не дает каких-либо дополнительных комментариев по этому вопросу.

В 2016 году во время предвыборной кампании Д.Трамп объявил о намерении построить "большую и красивую стену" на американо-мексиканской границе протяженностью около 3,2 тыс. км для борьбы с нелегальными мигрантами.

Аналогичный проект в Сахаре испанцам было бы реализовать намного сложнее, так как на территории Северной Африки к территории Испании относятся лишь два анклава в районе Марокко, в то время как Сахара пролегает на территории ряда иностранных государств, отмечает "Гардиан".

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