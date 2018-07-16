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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 13:39 16.07.2018 - 13:39

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы торговли, военную проблематику, ракетную и ядерную сферы, а также Китай.

"У нас есть огромное количество тем для разговора, начиная с торговли, до военных вопросов, ракетной и ядерной сфер и Китая", - сказал Д.Трамп в начале переговоров с В.Путиным.

"Мы немного поговорим о Китае, о нашем общем друге президенте Си (Цзиньпине)", - добавил президент США.

Он также заявил, что хочет обсудить с В.Путиным вопросы сокращения ядерных потенциалов. "Мы будем говорить о наших ядерных потенциалах", - сказал Д.Трамп.

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