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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 13:39 16.07.2018 - 13:39

Москва/Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Дональд Трамп заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что хочет обсудить с ним вопросы сокращения ядерных потенциалов.

"Мы будем говорить о наших ядерных потенциалах", - сказал он в начале встречи с В.Путиным.

"Мы - две страны, которые содержат более 90% всех ядерных потенциалов, и это не является чем-то хорошим. Это не очень хорошая вещь, поэтому нам надо делать все, чтобы улучшить наше положение по этому вопросу", - добавил глава Белого дома.

"Я думаю, мы будем говорить непосредственно о вопросах, связанных с ядерной политикой", - сказал Д.Трамп.

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