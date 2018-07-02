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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 7:54 02.07.2018 - 07:54

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, усиливая давление на Эр-Рияд в целях увеличить добычу нефти, предложил королю Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азизу ас-Сауду нарастить ее производство на 2 млн баррелей в сутки.

Цены на Brent отреагировали в понедельник на это предложение Д.Трампа, а также на высказанное им недовольство действиями ОПЕК по стабилизации рынка снижением цен более чем на 1% - до $78,15 за баррель.

"Только что я поговорил с саудовским королем и объяснил ему, что из-за кризиса и проблем в Венесуэле и Иране я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, может быть, в пределах 2 млн баррелей, чтобы восполнить эту разницу. Цены слишком высоки. Он согласился!", - написал Д.Трамп в своем Twitter в субботу.

Из твита было не вполне ясно, согласился ли король увеличить производство или с тем, что цены слишком высоки.

Позже Белый дом уточнил, что король Салман сказал, что Саудовская Аравия может использовать имеющиеся резервы для наращивания добычи нефти "в случае необходимости".

"В ответ на утверждение президента (Д.Трампа - ИФ) о дефиците на нефтяном рынке король Салман подтвердил, что королевство располагает резервом увеличения добычи в 2 млн баррелей в день, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка", - уточняется в заявлении, распространенном Белым домом.

В свою очередь государственное агентство Саудовской Аравии сообщило, что "в ходе телефонного разговора оба лидера подчеркнули необходимость прилагать усилия для того, чтобы поддерживать стабильность рынков нефти и рост глобальной экономики", и ничего не сообщило о договоренности Д.Трампа и саудовского монарха об увеличении добычи.

Высокопоставленный саудовский чиновник сказал The Wall Street Journal, что король не давал никаких обещаний Трампу, но заверил его, что Саудовская Аравия способна удовлетворить спрос на нефть.

При этом опрошенные газетой эксперты сомневаются, что наращивание добычи на 2 млн баррелей в сутки сейчас необходимо. Рост мировой экономики, как ожидается, в ближайшие два года замедлится, и это может вновь привести к профициту на рынке.

В интервью телеканалу Fox News на выходных Д.Трамп также вновь сказал, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК и "лучше бы это было прекращено".

Саудовская Аравия имеет возможности для наращивания добычи и, как считается, потенциально способна производить в течение какого-то времени более 12 млн баррелей в сутки. Летом она может достичь уровня добычи в 11 млн баррелей по сравнению с 10 млн в мае, сообщали зарубежные СМИ.

Ранее в июне страны ОПЕК и присоединившиеся к ним страны-производители согласились увеличить производство на 1 млн баррелей в день. При этом санкции США против Ирана, которые вступают в силу в ноябре, могут привести к сокращению его экспорта, по оценкам, примерно на те же 1 млн баррелей или больше.

Иран экспортировал в апреле до 2,7 млн баррелей в сутки, однако в июне этот показатель, по оценкам, упал до 2,2 млн баррелей.

Между тем США увеличили добычу уже почти до 11 млн баррелей, Россия производит 11,05 млн баррелей в сутки.

Д.Трамп в интервью Fox подтвердил, что Вашингтон готов вводить санкции против тех европейских стран, которые будут продолжать торговые отношения с Ираном. "Да, конечно. Мы это сделаем, безусловно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

США в мае заявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и восстановлении санкционного режима против Тегерана. Саудовская Аравия поддержала это решение.

Министр нефти Ирана Биджан Зангане вслед за субботним твитом Д.Трампа направил письмо руководству ОПЕК, в котором предупредил, что одностороннее решение Эр-Рияда об увеличении производства будет являться нарушением соглашения стран-членов организации о соблюдении квот на добычу.

Аа аш бп*

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