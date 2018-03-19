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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 7:48 19.03.2018 - 07:48

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник представит план по борьбе с оборотом наркотиков в стране, в рамках которого предложит вести смертную казнь как высшую меру наказания для наркоторговцев, сообщает "Нью-Йорк пост".

"Министерство юстиции будет добиваться введения смертной казни для торговцев наркотическими веществами в рамках действующего законодательства", - сообщил представитель Белого дома Эндрю Бремберг, возглавляющий Совет по внутренней политике при администрации президента США.

В Белом доме отказались уточнить, при каких условиях торговцам наркотиками может грозить высшая мера наказания, подчеркивает издание.

План Д.Трампа также подразумевает запуск кампании по информированию общественности о вреде наркотиков и поддержку исследований для изобретения вакцины, позволяющей бороться с наркозависимостью.

В начале марта Д.Трамп приводил в пример систему борьбы с наркоторговлей в Китае и на Филиппинах, отмечая, что смертная казнь помогла бы снизить распространение наркотиков в стране.

"В некоторых странах очень жесткие наказания за наркотики, смертная казнь - и, к слову, у них куда меньше проблем с наркотиками, чем у нас", - говорил он.

бф ар

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