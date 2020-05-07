Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 2:07

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру Джеймса Стори на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Венесуэле, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что в настоящий момент Стори служит временным поверенным в делах США в Венесуэле в посольстве США в Колумбии.

Ранее он был временным поверенным в делах посольства Соединенных Штатов в Каракасе.

Стори занимал должности в посольствах и консульствах США в Бразилии, Мозамбике и Мексике, в антинаркотическом подразделении госдепа, находился на гражданской службе в Афганистане.

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