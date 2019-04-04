Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 0:35

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что намерен выдвинуть бывшего кандидата в президенты от Республиканской партии Германа Кейна в Совет Федеральной резервной системы.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Д.Трамп назвал Г.Кейна "выдающимся человеком", но уточнил, что его выдвижение на должность еще не является официальным, так как он проходит проверку.

"Я сказал своим людям, что это тот человек. Он проходит предварительную проверку сейчас. Я считаю, он отлично справится", - сказал президент.

Г.Кейн десятилетиями руководил фаст-фудом и являлся защитником ресторанной индустрии в Вашингтоне.

С 1989 по 1996 год он также выполнял ряд консультативных функций в Федеральном резервном банке Канзас-Сити, а с 1995 по 1996 год был председателем отделения.

Выдвижение Г.Кейна в ФРС должно быть утверждено Сенатом.

Как отмечают американские СМИ, Сенат может отклонить кандидатуру из-за обвинений в сексуальных домогательствах, которые привели его к прекращению президентской заявки 2012 года.

Г.Кейн приостановил свою кампанию в декабре 2011 года после того, как четыре женщины выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах.

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