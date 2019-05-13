Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 13:04

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Китаю не следует предпринимать меры в ответ на введение США пошлин на китайские товары, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Китай в течение многих лет получал выгоду в ущерб США (Наши президенты не справились со своей работой). Поэтому Китаю не следует принимать ответные меры, а то ситуация лишь ухудшится", - написал он в Twitter.

По словам президента США, он "открыто предупреждал председателя Си (председателя КНР Си Цзиньпина - ИФ) и всех моих многочисленных друзей в Китае, что их страна сильно пострадает, если не заключит с нами соглашение (по торговле - ИФ), потому что компаниям придется переехать из Китая в другие страны".

"Покупать в Китае станет слишком дорогим удовольствием. У вас (у китайской стороны - ИФ) была возможность заключить прекрасную сделку. Работа над ней была почти завершена. Но вы отступили", - добавил Д.Трамп.

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