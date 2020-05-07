Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг предположил, что причина распространения коронавируса в Китае стояли глупость и некомпетентность сотрудников лаборатории в Ухане.
"Что-то произошло... Возможно, из-за некомпетентности. Кто-то действовал глупо", - сказал он.
В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.
В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".
Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухане не является единственной. "У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.
В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.
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