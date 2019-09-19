Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 13:22

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил каналу Fox News о поддержке мирного решения в ситуации с Ираном, указав, при этом, на неоспоримую, по его мнению, военную мощь армии США.

"У нас самая сильная армия в мире к настоящему моменту", - заявил в интервью каналу Трамп, отвечая на вопрос о Иране.

"У нас новые самолеты, новые ракеты, новое все, все виды оборудования. Мы, как вам известно, строим новые корабли, новые подводные лодки, мы делаем то, чего не делали уже много лет", - сказал он.

"Посмотрим, что произойдет. Много чего может произойти. У нас может быть даже мирное решение, и это хорошо", - убежден президент США.

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