Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 23:34

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени представить план по поддержке американских нефтегазовых компаний и предупредил, что в ближайшие годы у них все равно будут трудности.

"Будет пара плохих лет (в сфере энергетики - ИФ)", - сказал он на встрече в Белом доме с представителями бизнеса.

При этом Трамп отметил, что его администрация "скоро" представит план по поддержке компаний, работающих в сфере энергетики США.

"Нефть - это несущая стена мира", - заверил он, пояснив, что альтернативные источники энергии сейчас не в состоянии заменить углеводороды.

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