Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 0:17

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг намерен огласить губернаторам штатов детали руководства по возобновлению экономической деятельности.

"Мы поговорим об этом завтра... В течение дня мы представим детали руководства и поговорим о некоторых штатах", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что США завершают работу над планом по активизации экономики страны на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что данное "руководство вселит в американский народ уверенность, в которой он нуждается, возвращаясь к нормальной жизни".

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