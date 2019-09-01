Этот контент был опубликован 1 сентября 2019 г. 18:37

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Вашингтон. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал жителей штатов Флорида, Южная и Северная Каролина, Джорджия и Алабама проявить бдительность перед ударом урагана "Дориан".

"В дополнение к Флориде - Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия и Алабама, вероятно, пострадают сильнее, чем предполагается", - написал он в "Твиттере".

"Выглядит (этот ураган - ИФ) как мощнейший из случавшихся когда-либо ураганов. Уже пятая категория (по шкале Саффира-Симпсона - ИФ). Будьте осторожны все! Благословит вас всех Господь!" - добавил Трамп.

В воскресенье президент США посетит Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, где ознакомится с последними данными и оценками воздействия урагана. После этого он проведет пресс-конференцию, сообщает американская телекомпания CNN.

"У нас много замечательных людей работают над этим прямо сейчас. Мы не знаем, где он ударит, но догадываемся", - заявил Трамп журналистам в Кэмп-Дэвиде.

Ранее национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

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