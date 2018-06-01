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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 21:32 01.06.2018 - 21:32

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - У США есть "сотни санкций" для КНДР, но страна пока не будет их применять, рассказал в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп.

"У нас были сотни санкций, готовых к применению", - сказал Д.Трамп.

"Но я сказал, что я не собираюсь их вводить, если не будет срыва переговоров... Зачем мне это делать, если мы так мило общаемся?", - добавил он.

Он отметил, что сейчас США применяют в отношении КНДР "очень мощные санкции".

Такое заявление президент США сделал после встречи с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем. В ходе встречи, на которой также присутствовал глава госдепа США Майк Помпео, Ким Ён Чхоль передал президенту США письмо от Ким Чен Ына.

После встречи Д.Трамп также подтвердил, что 12 июня в Сингапуре состоится саммит КНДР-США.

Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" писала, что Белый дом принял решение отложить введение новых санкций в отношении Северной Кореи на фоне продолжающихся переговоров по вероятной встрече президента США и лидера КНДР.

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