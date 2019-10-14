Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 14:24

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предупредил в понедельник о подготовке масштабных санкций против Турции за то, что она проводит операцию на севере Сирии.

"На Турцию надвигаются большие санкции", - написал он в твиттере.

Вместе с тем Трамп раскритиковал тех, кто считает, что США должны воевать с Анкарой. "Люди на самом деле считают, что нам следует начать войну против Турции - члена НАТО? Мы положим конец бесконечным войнам", - отметил президент.

В конце прошлой недели Трамп заявил, что он вместе со многими конгрессменами, в том числе от Демократической партии, ведет разработку пакета ограничительных мер против Турции.

"Работаю с (сенатором-республиканцем - ИФ) Линдси Грэмом и многими членами Конгресса, включая демократов, над тем, чтобы ввести мощные санкции против Турции. Минфин готов, дополнительные законы, может, будут подготовлены", - написал президент в твиттере в воскресенье.

1во ав

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