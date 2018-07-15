Трамп прибудет на саммит в Хельсинки в воскресенье, Путин - в понедельник - МИД Финляндии

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Этот контент был опубликован 15 июля 2018 г. 13:40 15.07.2018 - 13:40

Хельсинки. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп прибудет в Хельсинки в воскресенье, его российский коллега Владимир Путин прилетит в понедельник, сообщил в воскресенье МИД Финляндии. "Встрече президентов начнется в 13 часов в понедельник в Хельсинки, где их примет глава государства Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto)", - отмечается в сообщении. вш Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс