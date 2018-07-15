Трамп прибудет на саммит в Хельсинки в воскресенье, Путин - в понедельник - МИД Финляндии
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Хельсинки. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп прибудет в Хельсинки в воскресенье, его российский коллега Владимир Путин прилетит в понедельник, сообщил в воскресенье МИД Финляндии.
"Встрече президентов начнется в 13 часов в понедельник в Хельсинки, где их примет глава государства Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto)", - отмечается в сообщении.
вш
Интерфакс