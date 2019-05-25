Этот контент был опубликован 25 мая 2019 г. 9:59

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Американский "Борт номер один" с президентом США Дональдом Трампом и его делегацией заходит на посадку в Японии, сообщил в субботу президент США в Twitter.

"Готовимся с первой леди Меланией к посадке в Японии. С нетерпением ждем встречи со всеми!" - написал он.

Американский президент станет первым зарубежным лидером, приезжающим в страну после того, как 1 мая император Нарухито, старший сын отрекшегося в апреле от престола 125-го императора Японии Акихито, взошел на трон.

Белый дом ранее сообщал, что в ходе четырехдневного визита, который завершится во вторник, 28 мая, японский император даст торжественный обед в честь Трампа. Кроме того, президент США посетит турнир по сумо, на котором вручит специальный кубок победителю. В этот же день он сыграет в гольф с премьер-министром Синдзо Абэ, проведет с ним совместную пресс-конференцию, а также отправится на американскую военно-морскую базу.

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