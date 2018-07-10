Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 21:17 10.07.2018 - 21:17

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник приземлился в Брюсселе, где он начинает турне по европейским странам, в рамках которого примет участие в саммите НАТО, посетит Великобританию и встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Финляндии.

Д.Трамп и его супруга Мелания спустились вдвоем из "Борта номер один" и направились к ожидавшему их автомобилю марки "Кадиллак" черного цвета. Их прибытие транслировал американский телеканал "Фокс ньюс".

Свое турне американский президент начнет с саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Ожидается, что в ходе встречи в верхах страны-члены альянса обсудят оборонный бюджет, борьбу с терроризмом, противостояние киберугрозам и другие вопросы.

После того, как Д.Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, он отправится в Великобританию, где встретится с премьер-министром Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.

Президент США оценил грядущий визит в Британию как "сложный" и отметил, что переговоры с В.Путиным могут пройти гораздо легче. "В Великобритании однозначно (будет сложно)... там больше всего происходит", - сказал Д.Трамп во вторник в Вашингтоне перед вылетом на саммит НАТО.

"У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин (встреча с В.Путиным в Хельсинки - ИФ). Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает", - добавил американский лидер.

Помимо этого, Д.Трамп не смог дать точный ответ на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он В.Путина как друга или врага.

"Я не могу сейчас на это ответить. В чем я точно уверен, так это в том, что он - соперник", - сказал Д.Трамп.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line