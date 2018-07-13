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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 11:03 13.07.2018 - 11:03

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Великобритании, в пятницу прибыл в Королевскую военную академию в Сандхерсте, передают британские СМИ.

Президент прилетел в академию на вертолете. Его сопровождают, в частности, посол США в Великобритании Вуди Джонсон, советник по нацбезопасности Джон Болтон и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли.

Ожидается, что Д.Трамп примет участие в смотре американских и британских военнослужащих.

Далее американский президент отправится в Чекерс - загородную резиденцию британских премьер-министров, где в 10:50 по местному времени (12:50 мск) стартуют переговоры Д.Трамп и Т.Мэй.

На 13:45 (15:45 мск) запланирована совместная пресс-конференция Д.Трамп и Т.Мэй.

В 17:00 (19:00 мск) королева Великобритании Елизавета II примет Д.Трампа и первую леди США Меланию Трамп в Виндзорском замке: королева ее гости выпьют чаю. Согласно графику, Д.Трамп и его супруга пробудут у Елизаветы II около 40 минут.

Затем Д.Трамп и М.Трамп вылетят в Глазго, откуда они направятся в принадлежащий президенту гольф-клуб президента в Тернберри.

Визит президента США в Великобританию пройдет с 12 по 15 июля - перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

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