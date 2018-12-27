Трамп прибыл в Германию, где встретится с американскими военными - СМИ

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 2:48

Берлин. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с проходящими службу на базе ВВС США в германском Рамштайне американскими военнослужащими, сообщило агентство Associated Press.

Самолет президента приземлился на базе для дозаправки по пути его следования из Багдада, который он посетил вместе с супругой Меланией с необъявленным заранее визитом.

О визите в Германию также не сообщалось предварительно, не известно, будет ли Д.Трамп встречаться с германскими официальными лицами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс информировала, что "президент Трамп и его супруга отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы пообщаться с военными и их командирами и поблагодарить их за успешную службу и чтобы поздравить их с праздником".

По данным Associated Press, отправление "борта номер один" из Вашингтона прошло в условиях максимальной секретности. Вечером в среду самолет приземлился в Багдаде.

Визит Д.Трампа в Ирак состоялся через неделю после того, как Д.Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line