Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 10:12

Брюссель. 21 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп прибыл в швейцарский Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме, сообщают во вторник американские СМИ.

В Давосе Трамп пробудет два дня. До поездки в Швейцарию президент заявлял, что на форум он отправляется, чтобы привлечь инвестиции в США, отмечает агентство Associated Press.

"Я буду встречаться с крупнейшими лидерами бизнеса в мире, добиваться, чтобы они пришли сюда (в США - ИФ)", - заявлял Трамп, выступая в Белом доме на прошлой неделе.

В Белом доме не сообщали, с какими бизнесменами планирует встретиться Трамп. В то же время, в администрации заявили о его планах встретиться с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с лидерами Ирака, Пакистана и Швейцарии.

СМИ не исключали, что Трамп может отменить поездку в Давос из-за слушаний в сенате США по делу о его импичменте, однако советники президента заявляли, что он сфокусирован на работе во благо граждан США.

Форум в Давосе пройдет 21-24 января. В нем примут участие представителя 118 стран, в том числе 53 главы стран и правительств. Среди них, в частности, будет канцлер Германии Ангела Меркель и президент Ирака Бахрам Салех.

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