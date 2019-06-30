Этот контент был опубликован 30 июня 2019 г. 8:02

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Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Вертолет, на борту которого находится президент США Дональд Трамп, приземлился в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную Корею и КНДР, сообщают в воскресенье американские СМИ.

Ожидается, что в ходе посещения этой зоны Трамп, находящийся с визитом в Южной Корее, проведет короткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Американские и южнокорейские телеканалы передают кадры, на которых видно, как Трамп в сопровождении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина осматривает границу и слушает пояснения военных.

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