Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 12:19

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, передает издание The Independent.

Президента США, прилетевшего в Портсмут на вертолете, сопровождает его супруга Мелания.

Всего на мероприятиях будут присутствовать лидеры 15 стран, включая премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьеров Австралии и Канады Скотта Моррисона и Джастина Трюдо.

Кроме них, церемонию почтит свои присутствием королева Великобритании Елизавета II, которая попрощается с Трампом.

По данным телеканала CNN, ссылающегося на текст речи премьера, в ходе выступления Мэй напомнит о важности сохранения альянса западных стран в свете глобальных вызовов.

В мероприятии ожидается участие около 300 ветеранов Второй мировой войны.

Состоится воздушный парад, в котором будут задействованы 24 старых и новых самолета.

Затем Трамп завершит свой трехдневный визит в Великобританию и направится в Ирландию и Францию.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от Германии северо-западной Франции.

1аю ав

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