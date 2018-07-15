Трамп прибыл в Хельсинки
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Хельсинки. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп с супругой прибыли в воскресенье вечером в столицу Финляндии, где в понедельник состоится встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Встречать американский "Борт номер один" близ аэропорта Хельсинки "Ванта" и вдоль трассы, по которой проедет кортеж президента СШКА, собрались сотни людей.
В Финляндию Д.Трамп прибыл из Шотландии, где вместе со своей супругой Меланией провел выходные в преддверии саммита США-Россия.
По данным финской телерадиокорпорации Yle, Д.Трамп остановится в гостинице Hilton Helsinki Kalastajatorppa Hotel. Вместе с тем, не исключается, что президент США может остановиться в расположенном по соседству здании для гостей правительства. Дом для гостей правительства и гостиница Kalastajatorppa являются самыми престижными отелями Хельсинки для высокопоставленных гостей.
Президент России Владимир Путин прибудут в Хельсинки в понедельник утром.
Переговоры Д.Трампа и В.Путина начнутся в понедельник в Президентском дворце ориентировочно в 13:00 - 13:15. Президенты США и РФ проведут переговоры сначала "тет-а-тет", а затем в составе делегаций.
Ранее лидер США заявлял, что на предстоящих переговорах с В.Путиным планирует затронуть тему Сирии, Украины, проблему ядерного разоружения, а также поднять вопрос о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.
Однако также он ранее предположил, что, несмотря на результаты этой встречи, в США его все равно будут критиковать оппоненты. В то же время, Д.Трамп написал, что с нетерпением ждет встречи с российским лидером.
Советник Д.Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Д.Трамп может также обсудить с В.Путиным вопрос о 12-и сотрудниках российских спецслужб, которых в США обвиняют в совершении хакерских атак.
Ранее на этой неделе Д.Трамп начал свое европейское турне с Брюсселя, где 11-12 июля принял участие в саммите стран НАТО. Затем американский лидер направился в Великобританию, встретившись с премьер-министром страны Терезой Мэй и побывав на чаепитии с королевой Британии Елизаветой II.
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Интерфакс