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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 21:43 13.07.2018 - 21:43

*** Глазго встретило американского лидера акциями протеста

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прибыл в аэропорт Прествик в Глазго в Шотландию, где они проведут выходные перед встречей американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, сообщает "Скай ньюс".

Д.Трамп и М.Трамп спустились с "Борта номер один" и уехали в автомобиле черного цвета.

Между тем, газета "Ивнинг таймс" сообщает, что тысячи человек собрались на главной площади шотландского города Глазго, Джордж Сквер, в ожидании президента США Дональда Трампа.

По информации агентства "Ассошиэйтед пресс", на демонстрации собрались активисты различных групп, а также пенсионеры, студенты и семьи. Участники акции стоят с плакатами "Жизни черных имеют значение", "Нет расизму", с флагами ЛГБТ-сообщества. На одном из плакатов написано "Дональд Трамп - сын дьявола".

Шотландская газета "Нэшнл" выпустила к визиту Д.Трампа плакаты с изображением американского президента на синем фоне. Изображение крест-накрест перечеркнуто белыми полосами, копируя крест на флаге Шотландии. На плакатах написано "Шотландия говорит "нет" Трампу". Часть протестующих держит в руках именно эти плакаты.

Акция протеста запланирована в субботу в Эдинбурге. Ранее крупные протесты против Д.Трампа прошли в Лондоне.

Д.Трамп находится с визитом в Великобритании с 12 июля. Ранее он встретился с премьером Великобритании Терезой Мэй и королевой Великобритании Елизаветой II. В Шотландии он, как ожидается, направится в гольф-клуб и отель Trump Turnberry.

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