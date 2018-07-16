Трамп прибыл на встречу с Путиным в президентский дворец в Хельсинки

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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 13:17 16.07.2018 - 13:17

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп прибыл в президентский дворец в столице Финляндии на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Прибытие президентского кортежа транслировали американские телеканалы. Ранее в президентский дворец прибыл В.Путин, отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс". Как ожидается, президенты США и РФ проведут переговоры сначала "тет-а-тет", а затем в составе делегаций. 1мм во др Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс