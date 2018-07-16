Трамп прибыл на встречу с Путиным в президентский дворец в Хельсинки
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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп прибыл в президентский дворец в столице Финляндии на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Прибытие президентского кортежа транслировали американские телеканалы.
Ранее в президентский дворец прибыл В.Путин, отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Как ожидается, президенты США и РФ проведут переговоры сначала "тет-а-тет", а затем в составе делегаций.
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Интерфакс