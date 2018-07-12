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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 21:05 12.07.2018 - 21:05

Лондон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией в четверг прибыли на гала-ужин, организованный премьером Великобритании Терезой Мэй.

Д.Трамп приехал на ужин в смокинге с бабочкой, а М.Трамп - в длинном желтом платье. Тереза Мэй встречала гостей в красном платье, вместе с ней был ее супруг Филип. Кадры прибытия Д.Трампа транслирует американское телевидение.

Также в Бленхеймский дворец, где проходит ужин, направились сотрудники администрации США, сопровождающие президента.

У входа во дворец лидеры США и Великобритании с супругами посмотрели на выступление оркестра королевской гвардии Великобритании.

"Команда Трампа у Уинфилд Хаус (резиденции после США в Великобритании) в Лондоне, готовимся к гала-ужину, организованному премьер-министром Мэй", - написала ранее в четверг официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс в Twitter.

Сообщение С.Сандерс сопроводила фотографией с членами администрации Д.Трампа в торжественных костюмах.

Ужин организован в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир. СМИ отмечают, что в ожидании Д.Трампа на некотором удалении от дворца собралась толпа протестующих.

Среди порядка 100 гостей, по данным британских СМИ, на ужине будут британские бизнесмены, представляющие различные экономические секторы. На Даунинг-стрит пояснили, что на ужине "отпразднуют крепкие деловые связи" между США и Великобританией.

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