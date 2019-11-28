Вашингтон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами, сообщает агентство Associated Press.

В свою очередь американская газета The Washington Post отмечает, что речь идет о первом визите Трампа в Афганистан.

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