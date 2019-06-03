Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 10:16

Лондон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - "Борт номер один" с президентом США Дональдом Трампом на борту в понедельник утром приземлился в лондонском аэропорту Станстед.

"Я хочу быть отличным другом для Соединенного Королевства, и я с нетерпением ожидаю моего визита. Садимся сейчас!" - написал Трамп на своей странице в Twitter перед приземлением в Лондоне.

В то же время Трамп в Twitter раскритиковал мэра Лондона Садика Хана за его отрицательное отношение к визиту американского президента в Великобританию. При этом Трамп назвал Хана "абсолютным неудачником" и посоветовал ему сосредоточить внимание на проблеме преступности в Лондоне.

Ожидается, что позднее Трамп вместе с первой леди США Меланией Трамп прибудет в Букингемский дворец, где его будет приветствовать королева Великобритании Елизавета II.

После обеда с участием Трампа, Мелании и королевы, президентская чета направится в Вестминстерское аббатство, где Трамп и Мелания возложат венки к Могиле неизвестного солдата. Вечером в понедельник в Букингемском дворце ожидается торжественный ужин с участием королевы и Дональда Трампа

Поездка Трампа в Европу, в частности, в Великобританию, приурочена к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.

1аю ар

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