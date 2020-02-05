Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 3:53

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, выступая с традиционным обращением к народу, раскритиковал правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро и выразил поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, которого пригласил присутствовать во время своей речи.

"Восстанавливая американское лидерство во всем мире, мы вновь выступаем за свободу в нашем полушарии. (...) Мы поддерживаем надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии. Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро - незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена", - сказал Трамп в ходе своего выступления.

Он отметил, что в зале находится человек, который "несет с собой надежды, мечты и чаяния всех венесуэльцев".

"К нам присоединяется истинный и законный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо", - подчеркнул Трамп.

"Все американцы едины с венесуэльским народом в его праведной борьбе за свободу!" - добавил президент США.

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