Трамп пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на брифинг по безопасности границы США - СМИ

Вашингтон. 1 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров палат Конгресса США от Республиканской и Демократической партий в Белый дом на брифинг, основной темой которого станет безопасность США на границе с Мексикой, сообщает во вторник The Washington Post со ссылкой на источники.

Встреча запланирована на среду 2 января, то есть за день до того, как Демократическая партия США станет большинством в Палате представителей США. Ожидается, что лидеры в Сенате и в Палате представителей от каждой из двух партий встретятся с официальными лицами из министерства внутренней безопасности США. Это ведомство курирует безопасность границ.

Кроме того, во вторник Д.Трамп в Twitter призвал Нэнси Пелози, являющуюся лидером демократов в Палате представителей США и которая, как ожидается, станет спикером этой палаты, прийти к соглашению.

"Безопасность на границе, стена и приостановка работы правительства - это не то, с чего Нэнси Пелози хотела бы начать свою работу на посту спикера! Давайте придем к согласию?" - написал он.

Накануне демократы заявили, что намерены принять законопроект о бюджете, когда начнут работу в обновленном составе 3 декабря, чтобы возобновить работу ряда госучреждений США. Однако республиканцы ответили, что не будут голосовать за законопроект, в котором не будет предусмотрена сумма в $5 млрд на строительство стены с Мексикой.

Именно разногласия по этому вопросу стали причиной приостановки работы части госучреждений США 22 декабря. Издание отмечает, что с тех пор переговоров между республиканцами, демократами и представителями Белого дома по вопросу финансирования стены не проводилось.

1эф сн

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