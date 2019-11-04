Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 7:31

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предложил главам государств и правительств стран АСЕАН провести специальный саммит в Вашингтоне в начале 2020 года, сообщают СМИ.

Приглашение от имени Трампа было зачитано советником американского президента по вопросам национальной безопасности Робертом О'Брайеном, который выступил на саммите организации, проходящем в таиландском Бангкоке.

Американский чиновник также заявил, что в настоящее время территориальные претензии Пекина в Южно-Китайском море стали препятствием для стран региона на пути к богатым углеводородами морским районам.

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