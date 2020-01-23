Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 19:56

Иерусалим. 23 января. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс от лица президента Дональда Трампа пригласил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон с целью обсудить американский план по достижению мира на Ближнем Востоке.

"Президент Трамп попросил меня (Майка Пенса - ИФ) пригласить премьер-министра Нетаньху прибыть на следующей неделе в Белый дом, чтобы обсудить как региональные вопросы, так и перспективы достижения мира - здесь, в Святой Земле", - приводят западные СМИ слова вице-президента, сказанные на пресс-конференции в Иерусалиме.

Ранее израильское издание "Гаарец" сообщило со ссылкой на представителей израильских властей, что на следующей неделе ожидается поездка Нетаньяху и его главного оппонента - лидера оппозиционной партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца - в Вашингтон для дискуссий относительно американского плана ближневосточного урегулирования.

При этом, по мнению израильской стороны, вскоре соответствующее заявление должен обнародовать Белый дом.

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