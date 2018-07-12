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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 12:08 12.07.2018 - 12:08

Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил союзникам по НАТО о готовности вывести США из состава альянса в том случае, если члены НАТО не согласятся как можно скорее увеличить свои оборонные расходы, утверждает американское Интернет-издание "Политико" со ссылкой на источники.

"Президент США Дональд Трамп угрожал порвать с НАТО и заниматься безопасностью Америки в одностороннем порядке, если союзники немедленно не достигнут целей, подразумевающих более высокие оборонные траты, заявляют официальные лица НАТО и дипломаты", - отмечает издание.

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