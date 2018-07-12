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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 12:20 12.07.2018 - 12:20

Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил союзникам по НАТО о готовности вывести США из состава альянса в том случае, если члены НАТО не согласятся как можно скорее увеличить свои оборонные расходы, утверждает американское Интернет-издание "Политико" со ссылкой на источники.

"Президент США Дональд Трамп угрожал порвать с НАТО и заниматься безопасностью Америки в одностороннем порядке, если союзники немедленно не достигнут целей, подразумевающих более высокие оборонные траты, заявляют официальные лица НАТО и дипломаты", - отмечает издание.

По версии "Политико", Д.Трамп предупредил альянс о "серьезных последствиях", если члены альянса не согласятся с его условиями.

Издание отмечает, что Д.Трамп был "в ярости" от освещения СМИ первого дня саммита НАТО, и что президент США, после утренней встрече на саммите, потребовал немедленно провести пресс-конференцию.

Ранее корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" передал, что Д.Трамп в четверг созвал экстренное совещание лидеров стран-членов альянса.

На совещании собрали лидеров всех стран, которые присутствуют на саммите и были задействованы в круглых столах и двусторонних встречах в это время.

Экстренное совещание закрыто для представителей СМИ и проходит за закрытыми дверьми. Какой-либо дополнительной информации о данном совещании в настоящее время нет.

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