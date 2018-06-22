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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 17:24 22.06.2018 - 17:24

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что, учитывая существующие пошлины и барьеры для американских компаний в ЕС, Вашингтон может ввести 20-процентные пошлины на импорт европейских автомобилей.

"Учитывая тарифы и барьеры, которые долгое время существуют против США, наших крупных компаний и рабочих в Европейском союзе, если эти тарифы и барьеры в скором времени не будут сняты, мы введем 20-процентные пошлины на все их автомобили, ввозимые в США. Собирайте их (автомобили) здесь!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

22 июня в ЕС начинают действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

Эта мера стала ответом на решение Вашингтона ввести с 1 июня пошлины на импорт европейской стали и алюминия.

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