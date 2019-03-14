Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 17:26

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предупредил в четверг, что готов принять жесткие экономические меры против ЕС, если Брюссель не захочет вести с ним торговые переговоры.

"Они хотят вести переговоры с нами, а если в итоге они не будут этого хотеть, то мы примем меры, которые будут жесткими с точки зрения экономики", - заявил Д.Трамп журналистам в Белом доме.

"Мы введем пошлины на многие продукты, которые они поставляют", - уточнил президент США.

По мнению Д.Трампа, в торговой сфере ЕС в течение десятилетий "вел себя очень несправедливо по отношению к нам". Он напомнил, что Брюссель долгое время не хотел поднимать торговые вопросы на переговорах с Вашингтоном.

Теперь же, по мнению президента, переговоры "вероятно, принесут успех".

"Они (представители ЕС - ИФ) ведут переговоры, они хотят понять, что могут получить. В противном случае (в случае отказа ЕС от переговоров - ИФ) мы сделаем что-то, что будет полезным для США", - подчеркнул он.

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