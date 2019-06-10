Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 13:03

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник напомнил парламенту Мексики о необходимости одобрить меры против мигрантов из Центральной Америки, чтобы избежать ввода пошлин Вашингтоном.

"Мы подписали, задокументировали еще одну очень важную часть соглашения об иммиграции и безопасности с Мексикой, ту, о которой США просили долгие годы. Она будет опубликованав не столь отдаленном будущем, и должна будет пройти через голосование в законодательных органах Мексики", - написал он.

"Мы не ожидаем проблем с голосованием, но если одобрения по той или иной причине не произойдет, пошлины будут восстановлены", - добавил Трамп.

На минувших выходных Трамп сообщил, что согласовал с Мехико меры, которые мексиканская сторона примет для борьбы против следующих к границе США нелегалов. В обмен на это Вашингтон согласился не вводить пошлины против Мексики.

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