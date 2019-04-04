Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 18:51

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предупредил власти Мексики, что если они не будет предпринимать меры против наркотрафика в США, то Вашингтон введет тарифы на экспорт автомобилей из Мексики, а затем закроет границу двух стран, сообщают американские СМИ.

"Мы дадим им (Мексике - ИФ) год, и если поставки наркотиков (в США - ИФ) не прекратятся или в основном не прекратятся, то мы введем в действие тарифы", - сказал президент журналистам в Белом доме.

"Мексика понимает, что мы собираемся закрыть границу, и что я собираюсь ввести тарифы на их автомобили", - отметил он, уточнив при этом, что речь идет о возможных будущих мерах.

Ранее Д.Трамп неоднократно грозил полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть на американскую территорию.

В свою очередь мексиканские власти заявляли, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

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