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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 13:57 18.10.2018 - 13:57

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выступил с жесткой критикой политики Мексики и стран Центральной Америке по контролю населения и пригрозил закрыть американско-мексиканскую границу с привлечением вооруженных сил.

"Я обязан выставить Мексике жесткие условия, потребовав остановить этот натиск (мигрантов - ИФ), а если это сделать невозможно, я вызову американскую армию и закрою южную границу!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

"Я наблюдаю за тем, как Демократическая партия (которая добивается открытых границ и сохранения неэффективных законов) пытается добиться штурма нашей страны со стороны Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, чьи лидеры делают недостаточно, чтобы остановить поток людей - среди которых много преступников, - перебирающихся в США через Мексику", - подчеркнул американский президент.

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