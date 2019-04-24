Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 15:16

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что он обратится в Верховный суд страны, если члены Демократической партии попытаются инициировать процедуру импичмента.

"В докладе (спецпрокурора Роберта - ИФ) Мюллера, несмотря на то, что он был составлен рассерженными демократами и ненавистниками Трампа, и на который были потрачены неограниченные средства ($35 млн), против меня обвинений не было. Ничего неправильного я не сделал. Если демократы попытаются начать процедуру импичмента, я первым делом пойду в Верховный суд США", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Я не совершаю никаких преступлений", - подчеркнул он.

"Все преступления были совершены жуликоватой Хиллари, демократами, Нацкомитетом демократической партии, и грязными копами - и мы поймали их на месте! Мы ждали (доклада - ИФ) Мюллера, поэтому теперь демократы смотрят на Конгресс как на последнюю надежду", - подчеркнул Д.Трамп.

На прошлой неделе был обнародован доклад Р.Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

Ряд представителей Демократической партии высказались о возможности обсуждения процедуры импичмента против нынешнего президента США. Так, первой, кто во всеуслышание призвал это обсудить, стала кандидат в президенты от этой партии, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Также неоднократно к этому призывала член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес.

1кю аю

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