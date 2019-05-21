Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 2:42

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что возможные провокации Ирана будут встречены "огромной силой".

"Мы посмотрим, что произойдет (...) У нас нет никаких признаков того, что что-то произошло или произойдет, но если это произойдет, это будет встречено, очевидно, с огромной силой", - сказал Трамп журналистам.

"У нас нет выбора", - добавил он.

Президент США также отметил, что готов к переговорам с Ираном, но решение о них должно исходить от Тегерана.

"Если они позвонят, то мы, конечно, начнем переговоры. Но решение за ними. Я бы хотел, чтобы они позвонили, если они готовы к этому", - сказал Трамп.

В последние недели отношения между Ираном и США обострились. Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время, глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее на этой неделе выразил уверенность, что войны с США не будет.

В свою очередь президент США Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

"Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в Twitter.

Однако позднее Трамп отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

1вз тг

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